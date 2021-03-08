Зидан догнал Дель Боске по числу матчей у руля "Реала"

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Зидан догнал Дель Боске по числу матчей у руля "Реала"

Зинедин Зидан провёл 246-й матч на посту главного тренера мадридского "Реала".

По числу игр у руля "сливочных" француз сравнялся с Висенте Дель Боске, который возглавлял команду с 1999 по 2003 год.

Впереди них только легендарный Мигель Муньос. В активе рекордсмена королевского клуба 605 матчей на тренерском мостике.

Зидан тренировал "Реал" с января 2016 по май 2018 года, после чего покинул должность из-за разногласий с руководством, но в марте 2019 года вернулся.

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