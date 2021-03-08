Зидан догнал Дель Боске по числу матчей у руля "Реала"
Зинедин Зидан провёл 246-й матч на посту главного тренера мадридского "Реала".
По числу игр у руля "сливочных" француз сравнялся с Висенте Дель Боске, который возглавлял команду с 1999 по 2003 год.
Впереди них только легендарный Мигель Муньос. В активе рекордсмена королевского клуба 605 матчей на тренерском мостике.
Зидан тренировал "Реал" с января 2016 по май 2018 года, после чего покинул должность из-за разногласий с руководством, но в марте 2019 года вернулся.
Не пропустите: Бензема побил рекорд Роберто Карлоса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Агент Реброва ярко отреагировал на информацию о приглашении украинца в ЦСКА
-
"Интер" нацелился на форварда ЦСКА
-
Манчестер - красный, но на чемпионство "Сити" это не повлияет! Разбираем битву Сульшера и Гвардиолы
-
"Тамбов" стал рекордсменом РПЛ
-
Гендиректор "Краснодара" сделал заявление о будущем главного тренера Мусаева
Лента новостей
-
Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом
-
"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда
-
Агент Реброва ярко отреагировал на информацию о приглашении украинца в ЦСКА
-
В "Фиорентине" прокомментировали травму Кокорина
-
УЕФА назначил судей на матчи ПСЖ - "Барселона" и "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
"Рубин" ярко поздравил женщин с 8 марта
-
"Интер" нацелился на форварда ЦСКА
-
Манчестер - красный, но на чемпионство "Сити" это не повлияет! Разбираем битву Сульшера и Гвардиолы
-
"Тамбов" стал рекордсменом РПЛ
-
Лапорта назвал задачи "Барселоны" на ближайшие пять лет
-
Халк дебютировал за "Атлетико Минейро"
-
Гендиректор "Краснодара" сделал заявление о будущем главного тренера Мусаева
-
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос о трансфере вингера "Лидса"
-
Джорджина опубликовала новые фотографии из Монако
-
Определились полуфинальные пары Кубка Германии
-
Новый президент "Барселоны" затронул тему будущего Месси
-
Василий Уткин дал оценку разгромному поражению "Краснодара" от "Спартака"
-
Луис Адриано впервые в карьере стал обладателем Кубка Бразилии
-
"Краснодар" теряет Ари
-
Зидан догнал Дель Боске по числу матчей у руля "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14