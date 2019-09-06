Зидан договорился с Мбаппе о переходе в "Реал"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском "Реале".

Как сообщает Sport.es, главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан уже договорился с французом о его переходе в королевский клуб следующим летом.

Президент "Реала" Флорентино Перес уже начал работу по подготовке трансфера 20-летнего форварда.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро.

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