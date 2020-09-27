Зидан достиг 100-й победы в Ла Лиге в качестве главного тренера

"Реал" в гостевом матче 3-го тура Примеры обыграл "Бетис" (3:2).

Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса, а также автогол Эмерсона.

Для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана эта победа стала 100-й в Ла Лиге в качестве тренера (147 матчей).

Под руководством французского специалиста "Реал" дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20).

А еще: Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"| http://soccernews.ru