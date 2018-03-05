Зидан достиг договоренности с Пересом о своем уходе из "Реала"

Теги зинедин зиданреал мадридфлорентино перес

Зидан достиг договоренности с Пересом о своем уходе из "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан достиг договоренности с президентом своего клуба Флорентино Пересом о своем уходе ближайшим летом.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил источник, близкий к ситуации. В частности, он рассказал: "Зидан уже согласовал свой уход с Флорентино Пересом по окончанию сезона. Даже если он снова выиграет Лигу Чемпионов, он уйдет. Это уже решено на 99%".

Напомним, в "Реале" утвердили окончательный список потенциальных кандидатов на замену Зидану. | soccernews.ru

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