Зидан достиг договоренности с Пересом о своем уходе из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан достиг договоренности с президентом своего клуба Флорентино Пересом о своем уходе ближайшим летом.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил источник, близкий к ситуации. В частности, он рассказал: " Зидан уже согласовал свой уход с Флорентино Пересом по окончанию сезона. Даже если он снова выиграет Лигу Чемпионов, он уйдет. Это уже решено на 99% ".

Напомним, в "Реале" утвердили окончательный список потенциальных кандидатов на замену Зидану. | soccernews.ru