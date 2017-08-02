Зидан: "Думаю, что после товарищеских матчей мы будем в порядке"

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Зидан: "Думаю, что после товарищеских матчей мы будем в порядке"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии товарищеского матча с "Орландо Сити" выразил надежду, что к официальным играм его команда будет в порядке.

"Надеюсь, мы сможем добыть первую победу, но это не самое важное. Думаю, что после этих четырёх матчей мы будем в порядке. Мы готовы физически, много работаем, у игроков нет травм, поэтому я не беспокоюсь о результатах, потому что я вижу хорошую игру футболистов" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что ранее "Реал" принимал участие в Международном Кубке Чемпионов, в котором трижды проиграл. 

Не пропустите: Зидан остался недоволен выступлением "Реала" в Международном кубке чемпионов. | http://soccernews.ru

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