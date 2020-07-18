Зидан еще не определился со своим будущим на следующий сезон

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о своем будущем в клубе.

"Никто не знает, что случится в следующем сезоне. Сейчас у меня есть действующий контракт, мне все устраивает в клубе, однако никогда не знаешь, что может произойти в футболе. Просто двигаешься от одного дня к другому. Не знаю, что ожидает меня впереди", - цитирует Зидана Marca.

Соглашение Зидана с мадридским клубом рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне "Реал" досрочно стал чемпионом Испании, также клуб завоевал Суперкубок страны.

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