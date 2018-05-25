Зидан: "Если Роналду готов на 140 процентов, это уже неплохо"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал готовность ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду к финалу Лиги Чемпионов.

"Криштиану хорош. Даже если он готов не на 150 процентов, а на 140, это уже неплохо. Завтра у нас последний матч сезона, и он живёт ради того, чтобы играть в таких поединках" - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал ЛЧ состоится в субботу в Киеве - "Реал" сразится с английским "Ливерпулем".

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