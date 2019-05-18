Зидан: "Если я не смогу выбирать состав команды, то покину "Реал"

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Зидан: "Если я не смогу выбирать состав команды, то покину "Реал"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что выбор состава является исключительно его прерогативой.

"Я сам решу, кто будет основным вратарём, а кто запасным. Очевидно, что это решение должен принять я. Если я не смогу выбирать состав команды, то покину клуб. Мы вместе с другими людьми работаем над трансферами. Но стартовый состав, скамейка запасных - это только моё решение", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что в последнее время СМИ часто пишут о желании французского тренера сделать вторым вратарём команды в следующем сезоне своего сына Луку. В то же время руководство "бланкос" и болельщики хотят видеть в этой роли украинца Андрея Лунина.

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Mutaloff
Mutaloff

"Конечно решаю я,пока ветерок от Переса об увольнении и видеокомпрамате не пойдет!"

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