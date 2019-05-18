Зидан: "Если я не смогу выбирать состав команды, то покину "Реал"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что выбор состава является исключительно его прерогативой.
"Я сам решу, кто будет основным вратарём, а кто запасным. Очевидно, что это решение должен принять я. Если я не смогу выбирать состав команды, то покину клуб. Мы вместе с другими людьми работаем над трансферами. Но стартовый состав, скамейка запасных - это только моё решение", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что в последнее время СМИ часто пишут о желании французского тренера сделать вторым вратарём команды в следующем сезоне своего сына Луку. В то же время руководство "бланкос" и болельщики хотят видеть в этой роли украинца Андрея Лунина.
Не пропустите: Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" одолел "Крылья Советов" и вернулся на четвёртое место в РПЛ
-
"Манчестер Сити" деклассировал "Уотфорд" и стал обладателем Кубка Англии
-
"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ
-
"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй
Лента новостей
-
Роналду в твиттере попрощался с Аллегри
-
"Дженоа" благодаря Кришито вырвала ничью в матче с "Кальяри"
-
"Спартак" одолел "Крылья Советов" и вернулся на четвёртое место в РПЛ
-
"Манчестер Сити" деклассировал "Уотфорд" и стал обладателем Кубка Англии
-
ЦСКА теряет Влашича
-
Аллегри рассматривает два варианта касательно своего будущего
-
Левандовски в четвёртый раз выиграл бомбардирскую гонку в Бундеслиге
-
1
Зидан: "Если я не смогу выбирать состав команды, то покину "Реал"
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом"
-
Рибери установил рекорд Бундеслиги
-
"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ
-
"Динамо" победой над "Мариуполем" отстрочило чемпионство "Шахтёра"
-
"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй
-
Гол Чалова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"
-
"Удинезе" переиграл СПАЛ и оторвался от зоны вылета
-
"Вердер" продлил контракт с 40-летним Писарро
-
Ндомбеле привлёк интерес шести европейских топ-клубов
-
Игроки ЦСКА вышли на матч с "Ахматом" в футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА
-
Газизов: "Настроение не очень хорошее. У "Уфы" очень большой эмоциональный спад"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30