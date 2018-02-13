Зидан: "Это матч между "Реалом" и ПСЖ, а не Роналду и Неймаром"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по предстоящему матчу своей команды против французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мы говорим о двух великих игроках, но завтра будет игра между "Реалом" и ПСЖ, а не между Неймаром и Криштиану. Криштиану делает необычные вещи, он выиграл пять "Золотых мячей", и я не собираюсь их сравнивать сейчас... Мы знаем, на что способен Неймар, у него есть много сильных качеств, это может иметь завтра значение. Но завтра мы хотим увидеть поединок не между ними, а между "Реалом" и ПСЖ", - цитирует наставника "сливочных" Marca.
Напомним, Зидан прокомментировал слова Гути о желании возглавить в будущем "Реал". | soccernews.ru
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