Зидан - фаворит на пост наставника ПСЖ в следующем сезоне

ПСЖ намерен заполучить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский специалист является главным фаворитом на пост наставника парижского клуба. Ранее сообщалось, что Зидан, скорее всего, покинет "Реал" по окончании этого сезона.

Стоит отметить, что нынешний тренер ПСЖ Унаи Эмери может сохранить свой пост только при условии победы в Лиге Чемпионов.

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