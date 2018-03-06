Зидан - фаворит на пост наставника ПСЖ в следующем сезоне

Теги псжреал мадридзинедин зидан

Зидан - фаворит на пост наставника ПСЖ в следующем сезоне

ПСЖ намерен заполучить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский специалист является главным фаворитом на пост наставника парижского клуба. Ранее сообщалось, что Зидан, скорее всего, покинет "Реал" по окончании этого сезона.

Стоит отметить, что нынешний тренер ПСЖ Унаи Эмери может сохранить свой пост только при условии победы в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Зидан достиг договоренности с Пересом о своем уходе из "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов