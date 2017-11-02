Зидан: "Физически "Реал" находится в хорошей форме"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не связывает последние неудачи своей команды с плохой функциональной готовностью подопечных.

"Мы определенно не находимся в плохом физическом состоянии. Мы находимся на том уровне, который у нас есть. Возможно, мы не демонстрируем свои лучшие физические кондиции, чему свидетельством являются два поражения, но я не думаю, что в физическом плане мы выглядим плохо. Возможно, вы можете сравнить одного игрока с другим и сказать, что один хуже другого, но физически мы находимся в хорошей форме. Что нам нужно, так это забить гол. Мы нуждаемся именно в этом", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, Зидан потерпел свое самое крупное поражение на посту наставника "Реала". | soccernews.ru