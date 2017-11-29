Зидан: "Фуэнлабрада" хороший клуб и по своему уровню не должен выступать во второй лиге"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался об игре "Фуэнлабрады" после ответного матче 1/16 финала Кубка Испании.

Скромный клуб сумел выстоять в Мадриде, сыграв с "Реалом" вничью - 2:2. Первая игра была за "сливочными" - 2:0.

"Я не расстроен этим результатом. Мы знали, что против этой команды будет непростая встреча. Соперник хорошо играл, и я рад, что мы прошли дальше. Пусть люди говорят все, что им вздумается. Но они должны были видеть, что игроки "Реала" сражаются до конца. "Фуэнлабрада" хороший клуб и по своему уровню не должен выступать во второй лиге", - отметил наставник. | http://soccernews.ru