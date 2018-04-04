Зидан: "Гол Роналду можно сравнить с моим, но мой все равно был красивее"

Теги реал мадридювентускриштиану роналдузинедин зидан

Зидан: "Гол Роналду можно сравнить с моим, но мой все равно был красивее"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал второй гол ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в ворота голкипера туринского "ЮвентусаДжанлуиджи Буффона во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Его гол можно сравнить с моим в ворота "Байера", но мой гол был самым красивым. Криштиану Роналду делает то, что и должен делать. Это, пожалуй, один из самых красивых голов в истории футбола. Я не знаю, похож ли он на мой гол. Я счастлив, даже если я немного ревную... но я счастлив", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Зидан дал комментарий по матчу против "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов