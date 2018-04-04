Зидан: "Гол Роналду можно сравнить с моим, но мой все равно был красивее"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал второй гол ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в ворота голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

" Его гол можно сравнить с моим в ворота "Байера", но мой гол был самым красивым. Криштиану Роналду делает то, что и должен делать. Это, пожалуй, один из самых красивых голов в истории футбола. Я не знаю, похож ли он на мой гол. Я счастлив, даже если я немного ревную... но я счастлив ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Зидан дал комментарий по матчу против "Ювентуса". | soccernews.ru