Зидан готов дать ответ сборной Катара

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Зидан готов дать ответ сборной КатараИзвестный французский специалист Зинедин Зидан, только на прошлой неделе ушедший из мадридского "Реала", готов дать ответ сборной Катара.

Так, по сведениям Tuttosport, 45-летний наставник намерен отказать местной федерации футбола в работе с национальной командой их страны. Не убедило Зидана принять сборную Катара и предложение с размером оклада в 50 миллионов евро в год.

Не пропустите: эксклюзивный материал об успехах Зидана в "Реале". | soccernews.ru

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