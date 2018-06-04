Зидан готов дать ответ сборной Катара

Известный французский специалист Зинедин Зидан, только на прошлой неделе ушедший из мадридского "Реала", готов дать ответ сборной Катара.

Так, по сведениям Tuttosport, 45-летний наставник намерен отказать местной федерации футбола в работе с национальной командой их страны. Не убедило Зидана принять сборную Катара и предложение с размером оклада в 50 миллионов евро в год.

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