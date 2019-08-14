Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом пишет журналист издания El Pais Диего Торрес.
"Зидан готов покинуть "Реал" после несостоявшегося трансфера Погба. Он лично обещал футболисту переход, поэтому после срыва сделки он выставлен не в лучшем свете. Эта ситуация укрепила недоворие между Зиданом и Пересом", - написал журналист.
Напомним, Зидан во второй раз возглавил "Реал" в марте 2019 года. Ранее он также работал в клубе с 2016 по 2018 год и завоевал с командой три кубка Лиги чемпионов.
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