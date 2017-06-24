Зидан готов расстаться со своим ведущим игроком ради подписания Мбаппе

Теги реал мадридкилиан мбаппегарет бэйлзинедин зидан

Зидан готов расстаться со своим ведущим игроком ради подписания МбаппеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан всерьез нацелился на форвард "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует football.fr, ради того, чтобы выручить средства на приобретение 18-летнего нападающего, наставник "сливочных" готов даже пойти на продажу вингера своей команды Гарета Бэйла, за которого "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 млн евро, а самому игроку намерен предложить контракт с годовым окладом в 20 млн евро.

Напомним, Бэйл высказался о своем желании выигрывать трофеи. | soccernews.ru

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