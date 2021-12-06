Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готов возглавить "Пари Сен-Жермен", но при одном условии, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский специалист хочет, чтобы должность в клубе получил его соотечественник Арсен Венгер, который сейчас является главой отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Ране сообщалось, что нынешним наставником ПСЖ Маурисио Почеттино активно интересуется "Манчестер Юнайтед", который готов пригласить его летом следующего года.

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