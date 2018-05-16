Зидан готов возглавить сборную Франции
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может стать наставником сборной Франции, сообщает El Confidencial.
По сведениям издания, французский специалист готов уйти в национальную команду, если его уволят из "Реала". Стоит отметить, что будущее Зидана в "Реале" зависит от исхода финального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Напомним, что нынешний наставник сборной Франции Дидье Дешам может покинуть свой пост после Чемпионата Мира-2018.
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