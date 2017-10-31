Зидан грозился покинуть "Реал"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан мог покинуть свой клуб, информирует El Mundo Deportivo.
Однако случиться это могло еще в 2014-м году, когда француз работал наставником второй команды "сливочных". Тогда он был наказан трехмесячной дисквалификацией за то, что не имел соответствующего разрешения для работы. Ввиду сложившейся ситуации Зидан пригрозил руководству королевского клуба покинуть "Реал", если ситуация не будет урегулирована. В итоге, дисквалификация начинающего наставника была аннулирована.
Напомним, Перес определил с первым новичком "Реала" в январе. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Вильярреал
|10
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|10
|17
|8
|Бетис
|9
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|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|10
|12
|11
|Леванте
|10
|12
|12
|Жирона
|10
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|Сельта Виго
|10
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|14
|Атлетик Бильбао
|10
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|15
|Эспаньол
|9
|10
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|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|10
|8
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|Лас Пальмас
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|Малага
|10
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