Зидан грозился покинуть "Реал"

Теги зинедин зиданреал мадрид

Зидан грозился покинуть "Реал"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан мог покинуть свой клуб, информирует El Mundo Deportivo.

Однако случиться это могло еще в 2014-м году, когда француз работал наставником второй команды "сливочных". Тогда он был наказан трехмесячной дисквалификацией за то, что не имел соответствующего разрешения для работы. Ввиду сложившейся ситуации Зидан пригрозил руководству королевского клуба покинуть "Реал", если ситуация не будет урегулирована. В итоге, дисквалификация начинающего наставника была аннулирована.

Напомним, Перес определил с первым новичком "Реала" в январе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов