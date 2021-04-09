Зидан хочет, чтобы Месси остался в "Барселоне"

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Зидан хочет, чтобы Месси остался в "Барселоне"

Фото AS

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча с "Барселоной" высказался о будущем капитана каталонской команды Лионеля Месси.

"Не хотелось бы думать, что это последнее Эль Класико для Месси. Пусть он остаётся в "Барсе", ему там хорошо. Кроме того, это будет здорово для Ла Лиги", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что в июне истекает контракт аргентинца с "сине-гранатовыми". О продлении соглашения стороны пока не договорились.

"Реал" примет "Барсу" в субботу в 22:00 по московскому времени. Месси является лучшим бомбардиром в истории "Эль Класико".

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