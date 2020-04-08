Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Мбаппе ближайшим летом

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Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Мбаппе ближайшим летом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан настаивает на приобретении нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

По данным источника, французский специалист хочет видеть футболиста в своей команде в ближайшее летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как ПСЖ не собирается с ним расстаться и хочет продлить контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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