Зидан хочет, чтобы "Реал" сделал дорогостоящее приобретение

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино пересэден азарчелси

Зидан хочет, чтобы "Реал" сделал дорогостоящее приобретениеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Как информирует The Sun, в ближайшее время наставник "сливочных" планирует встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом, дабы убедить его в необходимости приобретения 26-летнего бельгийца в летнее трансферное окно.

Напомним, летом Перес намерен расстаться с четырьмя игроками "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Владимир Пулин

Азар очень хорош, он способен усилить любую команду, в том числе и Реал!!!

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ыть

путем клонирования создать молодого Бензема ??

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