Зидан хочет, чтобы "Реал" сделал дорогостоящее приобретение

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Как информирует The Sun, в ближайшее время наставник "сливочных" планирует встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом, дабы убедить его в необходимости приобретения 26-летнего бельгийца в летнее трансферное окно.

Напомним, летом Перес намерен расстаться с четырьмя игроками "Реала". | soccernews.ru