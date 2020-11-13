Зидан хочет избавиться от Иско

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Зидан хочет избавиться от Иско

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника и, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.

По сведениям издания, французский специалист сообщил хавбеку, что ему нужно искать новый клуб. Ранее Иско выразил недовольство количеством игрового времени.

В нынешнем сезоне 28-летний Иско провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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