Зидан хочет избавиться от Иско
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника и, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.
По сведениям издания, французский специалист сообщил хавбеку, что ему нужно искать новый клуб. Ранее Иско выразил недовольство количеством игрового времени.
В нынешнем сезоне 28-летний Иско провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14