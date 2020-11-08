Зидан хочет избавиться от Йовича

Теги реал мадридлука йовичзинедин зидантрансферы

Зидан хочет избавиться от Йовича

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на сербского нападающего Луку Йовича, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже приступил к поиску нового клуба. Впрочем, в зимнее трансферное окно форварду будет нелегко сменить клуб из-за тяжелого рынка в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Форварду "Реала" грозит полгода тюремного заключения.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой

Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов