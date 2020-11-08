Зидан хочет избавиться от Йовича

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на сербского нападающего Луку Йовича, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже приступил к поиску нового клуба. Впрочем, в зимнее трансферное окно форварду будет нелегко сменить клуб из-за тяжелого рынка в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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