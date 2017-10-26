Зидан хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" стоимостью 100 миллионов евро

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Зидан хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" стоимостью 100 миллионов евроГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

По информации Diario Gol, наставник "сливочных" осознает всю сложность подписания своего соотечественника, трансферная стоимость которого следующим летом будет составлять 100 миллионов евро. Однако все же он надеется, что президент королевского клуба Флорентино Перес использует все свои связи для того, чтобы 26-летний нападающий "матрасников" оказался не в каталонской "Барселоне", которая также интересуется французом, а в его команде.

Напомним, Асенсио не исключил своего ухода из "Реала" следующим летом. | soccernews.ru

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