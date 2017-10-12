Зидан хочет подписать ключевого игрока "Атлетико"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет подписать ведущего форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
Однако, как информирует испанская пресса, трансфер 26-летнего нападающего "матрасников" в стан "сливочных" видится маловероятным ввиду отношений двух клубов. Кроме того, сам футболист также вряд ли выберет следующим местом продолжения своей карьеры самого непримиримого соперника "Атлетико".
Напомним, Зидан хочет видеть в "Реале" Дибалу, Алли и Алабу. | soccernews.ru
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|7
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