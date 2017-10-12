Зидан хочет подписать ключевого игрока "Атлетико"

Теги зинедин зиданатлетико мадридантуан гризманнреал мадрид

Зидан хочет подписать ключевого игрока "Атлетико"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет подписать ведущего форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Однако, как информирует испанская пресса, трансфер 26-летнего нападающего "матрасников" в стан "сливочных" видится маловероятным ввиду отношений двух клубов. Кроме того, сам футболист также вряд ли выберет следующим местом продолжения своей карьеры самого непримиримого соперника "Атлетико".

Напомним, Зидан хочет видеть в "Реале" Дибалу, Алли и Алабу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов