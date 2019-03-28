Зидан хочет пригласить в "Реал" Рабьо
Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо может перейти в мадридский "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, видеть 23-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. Этот трансфер также поддерживает президент королевского клуба Флорентино Перес.
Француз должен стать заменой для Матео Ковачича, который сейчас выступает на правах аренды за "Челси", а летом, скорее всего, будет продан.
Контракт Рабьо с ПСЖ истекает по окончании текущего сезона, после чего он получит статус свободного агента. Таким образом, полузащитник может достаться "Реалу" бесплатно.
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