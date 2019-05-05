Зидан хочет продать Модрича

Хавбек "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб предстоящим летом.

Как сообщает Marca, боссы клуба хотели бы сохранить хорвата в команде, однако на продаже игрока настаивает тренер Зинедин Зидан, который уверен, что футболист в будущем уже не принесет команде большой пользы.

Отмечается, что просьба Зидана, скорее всего, будет удовлетворена, но клуб будет ждать достойного предложения по последнему обладателю "Золотого мяча".

В этом сезоне на счету Модрича четыре гола и девять ассистов в 44 матчах.

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