Зидан хочет усилить состав "Реала" двумя братьями-французами

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Зидан хочет усилить состав "Реала" двумя братьями-французами

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил желание подписать двух своих соотечественников, чтобы укрепить оборону команды.

По информации Le10Sport, французский тренер "сливочных" заинтересован в приобретении двух братьев - Лукаса и Тео Эрнандесов, выступающих за "Баварию" и "Милан" соответственно.

Впрочем, заполучить обоих футболистов королевскому клубу будет очень сложно.

Лукас Эрнандес всего год назад был куплен "Баварией" за астрономические 80 миллионов евро и "ротен" вряд ли готовы так быстро отпустить игрока.

Что касается Тео Эрнандеса, то он уже выступал за "Реал" и тогда не получал достаточно игровой практики. Поэтому не исключено, что возвращаться на "Сантьяго Бернабеу" левый фулбек не захочет.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" поборются за "нового Лукаку". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Л-Логика Зидана,ему предлагали этих парней в 2017,но он почистал их неопытными,а когда подписал Тео,то в наглую его слил и не давал играть.

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