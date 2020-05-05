Зидан хочет усилить состав "Реала" двумя братьями-французами

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил желание подписать двух своих соотечественников, чтобы укрепить оборону команды.

По информации Le10Sport, французский тренер "сливочных" заинтересован в приобретении двух братьев - Лукаса и Тео Эрнандесов, выступающих за "Баварию" и "Милан" соответственно.

Впрочем, заполучить обоих футболистов королевскому клубу будет очень сложно.

Лукас Эрнандес всего год назад был куплен "Баварией" за астрономические 80 миллионов евро и "ротен" вряд ли готовы так быстро отпустить игрока.

Что касается Тео Эрнандеса, то он уже выступал за "Реал" и тогда не получал достаточно игровой практики. Поэтому не исключено, что возвращаться на "Сантьяго Бернабеу" левый фулбек не захочет.

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