Зидан хочет видеть Пьянича в "Реале"

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Зидан хочет видеть Пьянича в "Реале"

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич может перейти в мадридский "Реал", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, на приобретении игрока настаивает лично новый главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан. Сумма трансфера может составить 90 миллионов евро.

28-летний Пьянич в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал". | http://soccernews.ru

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