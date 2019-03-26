Зидан хочет видеть Пьянича в "Реале"

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич может перейти в мадридский "Реал", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, на приобретении игрока настаивает лично новый главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан. Сумма трансфера может составить 90 миллионов евро.

28-летний Пьянич в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал". | http://soccernews.ru