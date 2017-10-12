Зидан хочет видеть в "Реале" Алабу, Алли и Дибалу

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Зидан хочет видеть в "Реале" Алабу, Алли и Дибалу

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с приоритетными вариантами для усиления состава, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, наставник королевского клуба хочет видеть в своей команде защитника "Баварии" Давида Алабу, хавбека "Тоттенхэма" Дели Алли и нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес намерен купить следующим летом Харри КейнаАльваро Одриосолу, Эмерика Ляпорта, Давида Де Хеа и Дибалу.

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