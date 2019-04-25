Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"

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Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Bild.

По сведениям издания, в подписании 19-летнего англичанина лично заинтересован главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Однако королевский клуб вряд ли потянет трансфер футболиста, стоимость которого оценивается в 180 миллионов евро.

На перспективного флангового нападающего также претендуют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 39 матчей, забил 12 голов и сделал 18 ассистов.

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