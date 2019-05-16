Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
Мадридский "Реал" стал очередным претендентом на вингера "Лилля" Николя Пепе, сообщает The Sun.
По сведениям издания, видеть в своей команде 23-летнего ивуарийца лично хочет главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан.
За лидера "догов" потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 50 миллионов евро.
За футболиста помимо "Реала" ведут борьбу ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Интер", "Бавария" и "Барселона".
В текущем сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 39 матчей, забил 21 гол и сделал 12 ассистов. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги 1 вслед за Килианом Мбаппе.
Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
-
"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора
Лента новостей
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
1
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
-
"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
-
Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Милан" хочет усилиться защитником "Севильи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30