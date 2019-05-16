Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1

Мадридский "Реал" стал очередным претендентом на вингера "Лилля" Николя Пепе, сообщает The Sun.

По сведениям издания, видеть в своей команде 23-летнего ивуарийца лично хочет главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан.

За лидера "догов" потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 50 миллионов евро.

За футболиста помимо "Реала" ведут борьбу ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Интер", "Бавария" и "Барселона".

В текущем сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 39 матчей, забил 21 гол и сделал 12 ассистов. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги 1 вслед за Килианом Мбаппе.

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