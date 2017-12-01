Зидан хочет видеть Винисиуса в "Реале" уже летом

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Зидан хочет видеть Винисиуса в "Реале" уже летом

Нападающий "Фламенго" Винисиус Жуниор может перейти в "Реал" следующим летом, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан хочет видеть форварда в команде уже во время предсезонной подготовки. По мнению тренера это позволит игроку поскорее адаптироваться в команде.

Напомним, что "Реал" купил 17-летнего Винисиуса за 45 миллионов евро и оставил его в аренде у "Фламенго" до лета 2019 года.

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