Зидан: "Хочу увидеть Бэйла, Бензема и Роналду на поле одновременно"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает уже в ближайших матчах выпустить на поле свое грозное атакующее трио в лице Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду.

"Мы не можем играть с 12 или 13 игроками на поле. Мы можем начинать матч с различным сочетанием игроков. Но я хочу увидеть на поле одновременно трех - Бэйла, Бензема и Роналду, потому что я не видел их вместе уже долгое время", - приводит слова наставника королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, агент Бэйла раскрыл планы валлийца на будущее. | soccernews.ru