Зидан хотел бы, чтобы Винисиус ушел в аренду зимой
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен отдать хавбека Винисиуса Жуниора этой зимой в аренду, так как не видит его в основе команды. Об этом сообщает As.
Футболист не вошел в заявку "Реала" на матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов. Впервые в сезоне полузащитник не вошел в заявку на два матча подряд.
По данным источника, 19-летний бразилец может уйти в аренду в "Вальядолид", так как летом 2019-го президент команды Роналдо хотел купить футболиста.
В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
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