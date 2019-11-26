Зидан хотел бы, чтобы Винисиус ушел в аренду зимой

Теги реал мадридвинисиус жуниорзинедин зиданреал вальядолид

Зидан хотел бы, чтобы Винисиус ушел в аренду зимой

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен отдать хавбека Винисиуса Жуниора этой зимой в аренду, так как не видит его в основе команды. Об этом сообщает As.

Футболист не вошел в заявку "Реала" на матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов. Впервые в сезоне полузащитник не вошел в заявку на два матча подряд.

По данным источника, 19-летний бразилец может уйти в аренду в "Вальядолид", так как летом 2019-го президент команды Роналдо хотел купить футболиста.

В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

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