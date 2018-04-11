Зидан и Аллегри определились с составами

Главные тренеры мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" Зинедин Зидан и Массимилиано Аллегри определились с составами своих команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Реал": Навас, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бэйл.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Коста, Игуаин, Манджукич.

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