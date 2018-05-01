Зидан и Хайнкес назвали составы на ответный матч

Главные тренеры мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Зинедин Зидан и Юпп Хайнкес назвали составы своих команд на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Реал": Навас, Васкес, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич, Кроос, Модрич, Роналду, Асенсио, Бензема.

"Бавария": Ульрих, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Толиссо, Тьяго, Хамес, Рибери, Мюллер, Левандовски.

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