Зидан и Хайнкес входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов

Теги зинедин зиданюпп хайнкеслуис энрике

Зидан и Хайнкес входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге ЧемпионовГлавные тренеры мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Зинедин Зидан и Юпп Хайнкес соответственно входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов.

Так, данный показатель у наставника "сливочных" равняется 67%, а у его сегодняшнего соперника - 73%. Лидером же в данном рейтинге является, работавший с каталонской "Барселоной", Луис Энрике со значением 73%.

Напомним, Хайнкес и Зидан уже назвали составы своих команд на сегодняшний матч. | soccernews.ru

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