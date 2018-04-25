Зидан и Хайнкес входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов
Главные тренеры мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Зинедин Зидан и Юпп Хайнкес соответственно входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов.
Так, данный показатель у наставника "сливочных" равняется 67%, а у его сегодняшнего соперника - 73%. Лидером же в данном рейтинге является, работавший с каталонской "Барселоной", Луис Энрике со значением 73%.
Напомним, Хайнкес и Зидан уже назвали составы своих команд на сегодняшний матч. | soccernews.ru
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