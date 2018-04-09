Зидан и Перес имеют разные взгляды на формирование нового атакующего трио "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и президент его клуба Флорентино Перес имеют разные взгляды на формирование нового атакующего трио своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, 45-летний наставник хочет, чтобы в следующем сезоне линия нападения "сливочных" состояла из Криштиану Роналду, Эдена Азара, ныне выступающего за лондонский "Челси", и Карима Бензема. В свою очередь босс королевского клуба хочет чтобы на заменой для последнего и Гарета Бэйла стали Марко Асенсио и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Напомним, Роналду выразил свое недовольство действиями Зидана. | soccernews.ru