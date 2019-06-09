Зидан и Перес не могут согласовать будущее Винисиуса и Браима Диаса

Президент "Реала" Флорентино Перес и наставник команды Зинедин Зидан имеют разную позицию касательно будущего нескольких игроков.

Как сообщает AS, французский специалист намерен сохранить в команде Браима Диаса и отдать в аренду Винисиуса Жуниора. Однако Перес думает иначе и не собирается отпускать Винисиуса. Отметим, что Винисиус может попасть на обложку FIFA 20 и это выгодно для "Реала" с маркетинговой точки зрения.

В минувшем сезоне Диас провел 11 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

На счету Винисиуса 4 забитых мяча и 9 результативных передач в 31 игре.

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