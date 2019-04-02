Зидан и Перес не могут согласовать замену для Варана

Мадридский "Реал" приступил к поиску нового центрального защитника, который станет заменой для Рафаэля Варана.

По информации AS, в шорт-лист "бланкос" входят несколько футболистов, и на сегодняшний день президент королевского клуба Флорентино Перес и главный тренер команды Зинедин Зидан не могут прийти к компромиссу в этом вопросе.

Функционер настаивает на покупке Хосе Хименеса из "Атлетико", а наставник лоббирует трансфер Калиду Кулибали из "Наполи".

24-летнего уругвайца "Реал" может купить за 120 миллионов евро, а за 27-летнего сенегальца придётся заплатить не менее 150 миллионов.

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