Зидан и Перес обсудили возможный трансфер Неймара

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Зидан и Перес обсудили возможный трансфер НеймараГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и президент его клуба Флорентино Перес обсудили возможный трансфер форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует испанская пресса, между наставником и главой королевского клуба было достигнуто соглашение, что работать по вопросу приобретения бразильца "сливочные" начнут по окончанию сезона 2019/2020. Именно тогда в "Реале" планируют расстаться со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду, заменой которому и должен будет стать Неймар.

Напомним, Касилья близок к уходу из "Реала". | soccernews.ru

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