Зидан и Перес обсудят дальнейшие действия "Реала" на трансферном рынке

В понедельник главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и президент королевского клуба Флорентино Перес обсудят дальнейшие действия "сливочных" на трансферном рынке.

Как информирует ElBernabeu, на встрече, которая состоится за "закрытыми дверями", будут рассмотрены вопросы дальнейшего комплектования команды. В частности, наставник "Реала" должен будет изложить свою точку зрения на то, куда должны будут уйти средства, вырученные с продажи Альваро Мораты в лондонский "Челси" и Данило в "Манчестер Сити".

Напомним, три топ-клуба готовят предложения по Асенсио. | soccernews.ru