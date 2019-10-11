Зидан и Перес снова имеют разногласия по трансферам
Наставник "Реала" Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес не могут согласовать трансфер нового хавбека.
По сведениям ESPN, французский тренер желает видеть в команде хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Однако Перес отдает предпочтение полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.
Одним из доводов Переса в пользу трансфера Эриксена является его стоимость, которая составляет 30 миллионов евро. Напомним, что летом у футболиста истекает соглашение с клубом.
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