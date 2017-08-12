Зидан и "Реал" договорились о продлении сотрудничества

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан и "Реал" договорились о продлении сотрудничестваГлавный тренер "Реала" Зинедин Зидан договорился с клубом о продлении контракта.

По информации AS, соглашение сторон будет рассчитано до лета 2020 года. По условиям контракта зарплата наставника будет увеличена до восьми миллионов в год.

Под руководством 45-летнего Зидана "Реал" дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом Испании.

Читайте: Зидан в четвертый раз за карьеру игрока и тренера выиграл Суперкубок УЕФА | http://soccernews.ru

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