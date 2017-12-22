Зидан и Роналду против Роналдиньо и Месси: фанаты выбрали лучшие составы в истории "Реала" и "Барселоны"

Marca на своем сайте провела опрос среди болельщиков, с целью определить оптимальные составы в истории "Реала" и "Барселоны".

"Реал": Икер Касильяс - Серхио Рамос, Фернандо Йерро, Роберто Карлос - Мичел, Фернандо Редондо, Лука Модрич, Зинедин Зидан - Альфредо Ди Стефано, Рауль, Криштиану Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

"Барселона": Виктор Вальдес - Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Рональд Куман - Диего Марадона, Хави, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Йохан Кройф - Лионель Месси, Роналдиньо.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Напомним, что матч 17-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря и начнется в 15.00 по московскому времени.

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