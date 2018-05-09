Зидан и Роналду выступают против подписания Неймара

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Зидан и Роналду выступают против подписания НеймараНе все в стане мадридского "Реала" ждут приобретения клубом форварда ПСЖ Неймара, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что против трансфера бразильца выступают главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан и их ведущий бомбардир Криштиану Роналду. Первый опасается, что приход звездного игрока может негативно сказаться на внутрикомандном климате, а второй видит в 26-летнем нападающем парижан конкурента, который способен задвинуть его на "вторые роли" в команде.

Напомним, ПСЖ готов обсудить с "Реалом" трансфер Неймара. | soccernews.ru

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