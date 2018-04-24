Зидан: "Игроки "Реала" не наложат в штаны от страха перед "Баварией"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".
"Игроки "Реала" не наложат в штаны от страха перед "Баварией". Мы любим проводить такие матчи и готовы показать великую игру. Не сомневаюсь, что мои игроки выложатся на 150 процентов.
Переход Хамеса в "Баварию"? Я не хотел, чтобы он уходил. Но Хамес хотел получать большее количество игрового времени. Поэтому у нас не было проблем во взаимопонимании. Сейчас тоже самое происходит и с другими игроками, которые остаются в запасе. Это является проблемой для тренера. Я понимаю, что Хамес очень мотивирован и хочет показать лучшую игру. Он великий игрок", - приводит Marca слова Зидана.
Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.
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