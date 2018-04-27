Зидан: "Иньеста заслужил свой "Золотой мяч"

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Зидан: "Иньеста заслужил свой "Золотой мяч"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о скором уходе Андреса Иньесты из "Барселоны".

"Если ты любишь футбол, то трудно смотреть, как такие футболисты уходят. Я не рассматриваю Иньесту как игрока "Барселоны", я вижу его как футболиста в целом. Это очаровательный человек. Я могу только восхищаться Иньестой, желаю ему всего самого наилучшего на футбольном поле, но, прежде всего, за его пределами.

Иньеста заслужил свой "Золотой мяч", особенно в 2010 году, когда Испания стала чемпионом мира. Было очевидно, что он заслужил эту награду" - приводит слова Зидана Marca.

Смотрите также: "Барселона" опубликовала видеоролик, посвящённый Иньесте. | http://soccernews.ru

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